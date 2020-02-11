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Китайские военные причастны к кибератакам против США

США обвинили четверых китайских офицеров в кибератаках на гиганта кредитного рейтинга Equifax

сегодня, 10:40
Автор:

• Зинченко Павел

Китайские военные причастны к кибератакам против США

США обвинили четырех китайских военных в крупной кибератаке на гиганта кредитного рейтинга Equifax. Более 147 миллионов американцев пострадали в 2017 году, когда хакеры украли конфиденциальные личные данные, включая имена и адреса. Атака также коснулась некоторых клиентов из Великобритании и Канады.

Объявляя обвинительные заключения, генеральный прокурор Уильям Барр назвал этот взлом "одним из крупнейших нарушений данных в истории". Согласно судебным документам, четверо китайцев - У Чжийонг, Ван Цянь, Сюй Ке и Лю Лэй - предположительно являются офицерами 54-го Научно-исследовательского института Народно-освободительной армии Китая. В документах говорится, что они провели несколько недель в системе компании, взломав сети безопасности и похитив личные данные. Обвинительный акт из девяти пунктов также обвиняет группу в краже коммерческой тайны, включая сбор данных и разработку базы данных.

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Следует отметить, что местонахождение подозреваемых неизвестно и вряд ли они предстанут перед судом в США. Заместитель директора ФБР Дэвид Боудич сообщил: "Мы не можем взять их под стражу,  привести в суд и запереть. Не сегодня, во всяком случае".

Как сообщало издание "Комментарии", российские хакеры винудили Маастрихтский университет заплатить выкуп.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51449778
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