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Коронавирус помешал проведению крупной выставки мобильной электроники

Крупнейшие технологические компании отказались от участия в выставке мобильной электроники MWC 2020

сегодня, 10:36
Автор:

• Зинченко Павел

Коронавирус помешал проведению крупной выставки мобильной электроники

Крупнейшая в мире выставка мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) была отменена из-за проблем с коронавирусом. Об этом официально сообщили организаторы мероприятия. Ассоциация GSM (GSMA) заявила, что проведение мероприятия в Барселоне стало "невозможным" из-за отказа крупных компаний принимать в ней участие. 

BT, Facebook, LG, Nokia, Sony и Vodafone были одними из крупнейших экспонентов, которые вышли из ежегодного мероприятия, ссылаясь на опасения коронавируса. Но министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла призвал людей сохранять спокойствие. Ранее в среду Илла заявил, что граждане должны "доверять испанской системе здравоохранения" и "принимать решения, основанные на научных данных".

Выставка мобильной электроники MWC 2020 должна была пройти в Барселоне 24-27 февраля. Ежегодное мероприятие обычно посещают более 100 000 человек, из которых около 6000 едут из Китая. Тысячи компаний демонстрируют свои последние инновации, что дает огромный подъем местной экономике. Но в начале этой недели Amazon, Sony, LG Electronics, Ericsson, Facebook и производители микросхем Intel и Nvidia заявили, что не будут участвовать в конференции из-за эпидемии коронавируса. Французская телекоммуникационная группа Orange также отказалась от участия, несмотря на то, что ее исполнительный директор Стефан Ричард возглавляет GSMA. Компания Deutsche Telekom заявила, что было бы "безответственно" направить свой персонал на собрание с таким большим количеством иностранных гостей.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай борется с коронавирусом с помощью мобильного приложения.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51474116
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