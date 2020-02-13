В США создали концепт футуристического электросамолета

Поскольку экологические активисты поощряют людей прекратить полеты, авиакомпании начали искать пути сокращения выбросов углекислого газа. Теперь дизайнер Джо Дусет из Нью-Йорка разработал макет своего пассажирского самолета с нулевым уровнем выбросов Her0. Этот концептуальный самолет был вдохновлен частыми командировками Дусета, сообщает CNN.

Самолет совершенно другой формы по сравнению с современными воздушными аппаратами. Вместо длинного фюзеляжа с крыльями, расположенными посередине, он имеет форму буквы Т, а крылья выходят за корпус воздушного судна. Самолет поддерживается электрическими винтами, которые располагаются вдоль задней части. Они обеспечивают тягу, в то время как длинные крылья обеспечивают подъемную силу. Пассажирам придется смириться с более долгим временем полета, поскольку электрические двигатели не соответствуют тем, которые установлены на самолетах сейчас, когда речь идет о мощности.





Хотя Her0 Zero является всего лишь концептуальным проектом, он объединяет множество планов по созданию самолетов, которые позволяют продолжать путешествие, не причиняя того же вреда окружающей среде, что и нынешние модели. "Если вы можете сделать что-то, что является желательным, что-то, что заставляет людей задаться вопросом, почему его нет, у вас больше шансов заставить отрасль реагировать на потребительский спрос", - заявил Дусет.

Как сообщало издание "Комментарии", cтало известно, как технологии изменят мир к 2030 году.

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