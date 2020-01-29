Стало известно, как технологии изменят мир к 2030 году

Питер Диамандис известен как основатель Фонда XPrize, который предлагает большие денежные призы как стимул для технических решений больших проблем заявил, что из-за стремительного прогресса человечество будет вынуждено переосмыслить каждую отрасль. Об этом он сказал изданию Guardian.

Питер Диамандис сообщил, что в ближайшее десятилетие уровень прогресса будет примерно таким, как за последнее столетие. Он уверен, что изменения в отраслях, начиная от производства пищи к борьбе со старением, принесут пользу человечеству.



Коммуникационные сети, сенсоры, работы, дополнена и виртуальная реальность, блокчейн, II - все это развивается. И этот рост дополняет друг друга. По мнению бизнесмена, благодаря технологиям у людей появится больше свободного времени: например, заказ пошива, примерку и покупку одежды можно будет осуществлять с помощью специальных программ.



Диамандис считает, что искусственный интеллект будет способствовать и развитию медицины: люди будут ежегодно делать МРТ всех частей тела, а врачи начнут больше не лечить, а предотвращать болезни.



Футуролог также придерживается мнения, что человеческие возможности могут значительно расшириться благодаря нейроинтерфейсу. Также он уверен, что искусственный интеллект не несет угрозу сокращения рабочих мест для людей, а наоборот будет помогать человеку.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", в США откроют специальные отели для геймеров.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!