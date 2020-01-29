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Стало известно, как технологии изменят мир к 2030 году

Питер Диамандис сообщил, что в ближайшее десятилетие уровень прогресса будет примерно таким, как за последнее столетие

сегодня, 11:02
Автор:

• Олеся Солдатенко

Питер Диамандис известен как основатель Фонда XPrize, который предлагает большие денежные призы как стимул для технических решений больших проблем заявил, что из-за стремительного прогресса человечество будет вынуждено переосмыслить каждую отрасль. Об этом он сказал изданию Guardian.

Питер Диамандис сообщил, что в ближайшее десятилетие уровень прогресса будет примерно таким, как за последнее столетие. Он уверен, что изменения в отраслях, начиная от производства пищи к борьбе со старением, принесут пользу человечеству.

Коммуникационные сети, сенсоры, работы, дополнена и виртуальная реальность, блокчейн, II - все это развивается. И этот рост дополняет друг друга. По мнению бизнесмена, благодаря технологиям у людей появится больше свободного времени: например, заказ пошива, примерку и покупку одежды можно будет осуществлять с помощью специальных программ.

Диамандис считает, что искусственный интеллект будет способствовать и развитию медицины: люди будут ежегодно делать МРТ всех частей тела, а врачи начнут больше не лечить, а предотвращать болезни.

Футуролог также придерживается мнения, что человеческие возможности могут значительно расшириться благодаря нейроинтерфейсу. Также он уверен, что искусственный интеллект не несет угрозу сокращения рабочих мест для людей, а наоборот будет помогать человеку.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в США откроют специальные отели для геймеров.


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Источник: https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/25/peter-diamandis-future-faster-think-interview-ai-industry
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