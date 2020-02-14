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Магазины Apple возобновили работу в Пекине

Большинство магазинов Apple в Китае остаются закрытыми из-за эпидемии коронавируса

сегодня, 11:16
Автор:

• Зинченко Павел

Магазины Apple возобновили работу в Пекине

Пять магазинов компании Apple возобновили свою работу в Пекине. Первое время они будут работать с сокращенным рабочим графиком. Многие другие магазины компании, которые находятся на территории материкового Китая, останутся закрытыми, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса. Магазины в Пекине были открыты лишь после тщательной проверки и соответсвующей дезинфекции.

В настоящее время Apple имеет сорок два розничных магазина в материковом Китае. Кроме пяти магазинов в Пекине, компания имеет семь в Шанхае, пять в Цзянсу, четыре в Ляонине, по три в Чжэцзяне, Чунцине, Тяньцзине,  Гуандуне, по два в Шаньдуне, Фуцзяни, Сычуани, Хэнане и один в Юньнани.

В сообщении китайского веб-сайта My Drivers добавлено, что "официальный сайт Apple также напоминает пользователям, что они должны надеть маску и сотрудничать при получении температурного теста, прежде чем войти в работающий розничный магазин компании".

Напомним, что многие техногиганты приостановили свою деятельность в Китае из-за эпидемии коронавируса. Например, в конце прошлого месяца свой бизнес на територии страны временно свернула Xiaomi.

Как сообщало издание "Комментарии", новый смартфон Apple получит боковой сканер Touch ID.


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Источник: https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/02/five-beijing-apple-stores-are-to-reopen-tomorrow-with-firm-restrictions.html
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