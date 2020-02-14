США расширили список обвинений против Huawei

США расширили свой иск против компании Huawei, обвинив китайского телекоммуникационного гиганта в "многолетнем" плане по краже технологий у американских фирм. По словам прокуроров, Huawei нарушила условия партнерства с американскими компаниями и похитила коммерческие секреты, такие как исходный код и технологии роботов. Это дополняет список других обвинений, выдвинутых США в прошлом году. Они обвинили Huawei в нарушении санкций США и краже технологий у T-Mobile. Huawei опровергла претензии.

Компания Huawei, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, заявила, что США нацелены на нее, потому что ее расширение представляет угрозу для интересов американского бизнеса. Напомним, что Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei и дочь основателя компании, все еще содержится в Канаде, где она борется с экстрадицией в США. Ее разыскивают там по обвинению в мошенничестве и нарушении санкций. Эти утверждения она отрицает.

В обновленном обвинительном заключении США обвиняют Huawei в рэкете, краже коммерческой тайны и более подробно рассказывают об усилиях фирмы по обходу правил США в отношении ведения бизнеса с Ираном и Северной Кореей. Обвинители также сказали, что Huawei предложила бонусы сотрудникам, которые получили "конфиденциальную информацию" от своих конкурентов. Huawei заявил, что новые обвинения являются "надуманной переупаковкой" исков, которые уже были рассмотрены в гражданском суде.

Новые обвинения, поданные в федеральный суд в Бруклине, предполагают, что США не отступают от своей борьбы против Huawei, которая усилила напряженность в отношениях между США и Китаем.

Как сообщало издание "Комментарии", европейцы не откажутся от сотрудничества с Huawei.



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