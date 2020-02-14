Facebook представил приложение для обмена фото и видео

Группа экспериментальных проектов Facebook, именуемая NPE Team, выпустила очередное приложение. Оно получило название Hobbi и предназначено для того, чтобы пользователи могли документировать свои личные проекты и увлечения.

Как объясняет TechCrunch, Hobbi много позаимствовало от Pinterest, но идет намного дальше. Приложение призвано "помочь любителям собирать фотографии своих проектов в тематические коллекции". Например, можно создавать различные тематические коллекции для декоративно-прикладного искусства, рецептов, кулинарии и многое другое.

Что отличает Hobbi от других приложений Facebook, а также Pinterest, так это отсутствие компонента социальных сетей. По сути, приложение предназначено для организации хобби и идей пользователя, и единственным социальным компонентом является возможность создания "ролика для видео", чтобы поделиться им с другими платформами.

Facebook заявил, что приложения, созданные командой NPE, могут "очень быстро измениться и будут закрыты, если мы узнаем, что они бесполезны для людей". Новое приложение Hobbi из App Store можно загрузить уже сегодня.

Как сообщало издание "Комментарии", регуляторы помешали Facebook запустить сервис знакомств.

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