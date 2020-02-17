Экозащитники не позволяют Tesla обосноваться в Европе

Компания Tesla была вынуждена временно прекратить строительство автомобильного завода в Германии после того, как защитники окружающей среды выиграли суд. Производитель электромобилей расчищал лесные угодья недалеко от столицы Германии, Берлина, перед тем, как построить свой первый европейский завод по производству автомобилей и аккумуляторов. Суд подчеркнул, что судебный запрет был временным и подлежит дальнейшему слушанию, вероятно, на этой неделе.

О своих планах построить завод Tesla в Европе Илон Маск объявил в ноябре прошлого года. Но фабрика спровоцировала конфликт между защитниками окружающей среды и германскими демократическими партиями, которые опасаются, что этот конфликт может повредить имиджу страны как месту для ведения бизнеса. Экозащитники говорят, что фабрика представляет угрозу для местной дикой природы и водоснабжения.

Спор представляет риски для американского автопроизводителя, который не получил официального разрешения на строительство завода. Tesla, однако, получила от министерства охраны окружающей среды Германии разрешение начать подготовку площадки "на свой страх и риск". Это включало расчистку около 91 гектара (225 акров) леса и вырубку тысяч деревьев - что вызвало возмущение альянса экологов под названием Зеленая лига. В заявлении в воскресенье суд, представляющий регион Берлина и Бранденбурга, предупредил: "Не следует предполагать, что у иска, поданного Зеленой лигой, нет шансов на успех".

Tesla купила почти 300 гектаров земли в Грюнхайде, чтобы построить новую "гигафабрику", которую планируется открыть в 2021 году. Tesla намеревается выпускать до 500 000 автомобилей в год на заводе, а работать на нем будет около 12000 человек. По сообщениям местных СМИ, Tesla пообещала переселить колонии лесных муравьев, рептилий и летучих мышей и работает с защитниками природных ресурсов. В прошлом месяце власти обезвредили семь бомб Второй мировой войны, обнаруженных на месте. В настоящее время Tesla имеет две "гигафабрики" в США и одну в Шанхае, Китай.

Как сообщало издание "Комментарии", в электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность руля.

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