В США кузнечиков научили находить взрывчатку

Барани Раман и его коллеги из Вашингтонского университета в Миссури использовали обонятельные чувства американского кузнечика, Schistocerca americana, для создания анализаторов биологических бомб.

У насекомых нейроны обонятельных рецепторов в их антеннах обнаруживают химические запахи в воздухе. В свою очередь, эти нейроны посылают электрические сигналы в часть мозга насекомого, известную как антеннальная доля. Каждая антенна кузнечика имеет приблизительно 50 000 таких нейронов. Чтобы проверить способность обнаруживать бомбы, команда подала на антенны кузнечика пары различных взрывчатых материалов, включая пары тринитротолуола (ТНТ) и его предшественника 2,4-динитротолуола (ДНТ). В качестве контроля они использовали невзрывчатые вещества, такие как горячий воздух и бензальдегид, основной компонент в масле горького миндаля.

Вживив электроды в антеннальные доли кузнечиков, исследователи обнаружили, что различные группы нейронов активировались при воздействии взрывчатых веществ. Они проанализировали электрические сигналы и смогли отличить пары взрывчатых веществ от невзрывоопасных, а также друг от друга. Команда оснащала кузнечиков крошечными, легкими сенсорными рюкзаками, которые были способны записывать и передавать по беспроводной сети электрическую активность своих антенных долей практически мгновенно на компьютер.

Кузнечики продолжали успешно обнаруживать взрывчатку до семи часов после того, как исследователи имплантировали электроды, прежде чем они устали и в конечном итоге умерли. Процесс обездвижил кузнечиков, поэтому исследователи поместили их на колесную платформу с дистанционным управлением, чтобы проверить их способность обнаруживать взрывчатые вещества в разных местах. Кузнечики смогли определить, где была самая высокая концентрация взрывчатых веществ, когда команда перемещала платформу в разные места.

Проект финансировался Управлением военно-морских исследований США, и исследователи считают, что кузнечиков можно использовать в целях внутренней безопасности. Ограничением исследования было то, что оно не проверяло способность кузнечиков обнаруживать взрывчатые вещества, когда присутствовало несколько запахов одновременно.

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