Компания Ring усовершенствует систему видеодомофонов

Система видеодомофонов Amazon Ring ввела дополнительные шаги в способ входа пользователей в свои учетные записи. Пользователям необходимо будет вводить пароль и уникальный шестизначный код каждый раз, когда они захотят просмотреть свои видеозаписи безопасности или получить доступ к приложению Neighbors (Соседи).

Во вторник компания Ring также заявила, что приостановит обмен данными со сторонними фирмами. Изменения происходят на фоне того, что Ring и Amazon сталкиваются с растущим вниманием к защите конфиденциальности и обмену данными.

В своем блоге президент Ring Лейла Роухи написала, что компания серьезно относится к "цифровой безопасности и конфиденциальности" и рассмотрит дополнительные способы повышения безопасности. Новые правила входа в систему видеодомофонов Ring будут похожи на другие процессы двухфакторной аутентификации. После входа в систему с именем пользователя и паролем приложение попросит ввести текстовое сообщение или электронное письмо с одноразовым шестизначным кодом. После ввода кода пользователь получит доступ к приложению и сможет просматривать отснятый материал с наружных и внутренних камер.

Двухфакторная аутентификация была опцией для пользователей Ring раньше, но она не была настройкой по умолчанию. Критики указывали на тот факт, что даже когда пользователи входили в систему с нового устройства, их не просили о повторной проверке. Это означало, что для получения доступа к чьим-либо видеоматериалам в Ring, хакеру понадобятся только логин и пароль. Поскольку многие люди используют одни и те же пароли для нескольких учетных записей, специалисты подчеркивают, что использование одного пароля не является очень безопасной системой.

Новые меры безопасности будут применяться для доступа к веб-службам Ring и ее приложениям, включая приложение Neighbors, где пользователи Ring могут обмениваться видеоматериалами.

Как сообщало издание "Комментарии", Ring уволила сотрудников за нарушение правил конфиденциальности.



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