Илон Маск резко ответил на критику Билла Гейтса

Илон Маск разразился гневными посланиями на своем Twitter после того, как миллиардер Билл Гейтс похвалил компанию Tesla в интервью, но при этом признал, что выбрал Porsche в качестве своего первого электромобиля. Маск описал свои собственные разговоры с основателем Microsoft как "обескураживающие".

Кроме того, это вызвало споры среди подписчиков Илона Маска, которые разделились на два лагеря. Например, один из поклонников Tesla выразил удивление по поводу выбора электромобиля Гейтсом, на что Маск ответил, что считал основателя Microsoft "действительно умным".

Но Билл Гейтс также получил поддержку фанатов. "Он только спасает миллионы жизней по всему миру..." написал один из них. "Вы хотите быть в восторге ... позвоните в службу поддержки Tesla", - сострил другой.



В своем интервью YouTube-блогеру Маркусу Бровнли, которое просмотрело более двух миллионов человек, Гейтс выразил мысль, что максимальное расстояние на одном заряде, длительность зарядки и "премиальная" стоимость электромобилей Tesla в настоящее время сдерживают покупателей. Тем не менее, он отдал должное Tesla, как фирме, которая помогла существенно расширить рынок электромобилей. При этом Гейтс подчеркнул, что сам он выбрал электромобиль Porsche Taycan.

Напомним, что это не первый выпад Илона Маска против известных деятелей технологического мира. Ранее он написал в Тwitter, что понимание Марком Цукербергом искусственного интеллекта "ограничено", а идеи Джеффа Безоса относительно жизни в космосе "не имеют смысла".

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск записал новый трек в жанре электронной музыки.



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