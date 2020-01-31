Илон Маск записал новый трек в жанре электронной музыки

48-летний американский миллиардер Илон Маск представил новую композицию под названием Don't Doubt ur Vibe. Так, основатель компании SpaceX поделился собственным музыкальным произведением на музыкальной онлайн-платформе Soundcloud под собственным музыкальным лейблом Emo G Records.

Текст песни написал миллиардер лично, а новостью Илон Маск поделился на своей странице в соцсети Twitter. Стоит отметить, что это уже вторая песня Маска, в прошлом году вместе с исполнителем BloodPop он записал трек RIP Harambe, посвящённый 17-летней горилле Харамбе, которую застрелили в зоопарке Цинциннати, после того как 3-летний мальчик попал к ней в клетку.

"Я написал текст песни и исполнил лирическую композицию", - поделился Илон в своей соцсети с интернет-пользователями.

К слову, псевдоним E "D" M обыгрывает его инициалы и название жанра электронной танцевальной музыки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский исполнитель Зейн Малик снял клип в украинской столице на композицию под названием Flames.









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