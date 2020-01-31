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Зейн Малик снял клип в Киеве на песню Flames

В видео использовали маски украинской арт-студии Bob Basset

сегодня, 18:34
Автор:

• Ростопира Наталья

Бывший участник бойз-бэнда One Direction Зейн Малик представил новую композицию под названием Flames. Известно, что над созданием трека также работал поп-музыкант Jungleboi и голландский диджей Фадиль Эль Гул, который известный как R3HAB. Так, в треке переплетаются дэнс-поп, лирическая баллада, а также мелодика блюза.

К слову,  клип на песню Flames, съемки которого проходили в украинской столице, музыканты опубликовали на официальном YouTube-канале Зейна Малика. В видео, режиссером которого стал популярный среди американских артистов клипмейкер, Фрэнк Борин, можно увидеть Национальную библиотеку Вернадского и недостроенный вокзал в Дарницком районе. 

Кроме украинских локаций, в клипе также появляются маски украинской арт-студии Bob Basset. В новой видеоработе Зейна можно увидеть 2 маски от Bob Basset – Steam Vibes Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  Alyona Alyona танцует верхний брейк в клипе "Дикi танцi".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LWEG5xHgM7c&feature=emb_title
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