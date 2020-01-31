Alyona Alyona танцует верхний брейк в клипе "Дикi танцi"

На днях 28-летняя исполнительница, читающая рэп тексты на украинском языке, Alyona Alyona презентовала клип на свою новую композицию под названием "Дикі танці". Известно, что видеоролик выполнен в стиле популярной компьютерной игры GTA.

Так, по сюжету ролика главная роль принадлежит самой рэп-исполнительнице: девушка рассекает на "жигулях" желтого цвета по пустынным улицам украинской столицы. Певица Alyona Alyona заехала в один из переулков Киева, и, забравшись на крышу своего автомобиля, начинает танцевать брейк-данс, после чего к ней присоединяются другие персонажи: продавщица из ларька и дворовые коты. К слову, в качестве режиссера выступила известная клипмейкер Аня Велосипедова.

Стоит отметить, что песня "Дикі танці" является частью мини-пластинку "В хаті МА", которую певица обнародовала в конце 2019 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская исполнительница тамильского происхождения M.I.A. выпустила новую песню впервые за четыре года.

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