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Певица M.I.A. выпустит новую песню впервые за 4 года

Свой последний альбом M.I.A. выпустила еще в 2016 году

сегодня, 00:45
Автор:

• Ростопира Наталья

44-летняя исполнительница тамильского происхождения Матханги Арулпрагасам, выступающая под псевдонимом M.I.A. заявила о своем новом музыкальном проекте. Так, на своей официальной странице в соцсети Instagram британская певица анонсировала песню: "Новое десятилетие. Новая Миа. Изучение планет и платформ".

Стоит отметить, что M.I.A. не выпускала песни целых 4 года, а релиз нового сингла запланирован на 31 января этого года. Известно, что артистка является общественным деятелем, а также экоактивисткой. Примечательно, что в творчестве певицы переплетается электронная музыка с современным R&B и традиционными индийскими мотивами. За свою музыкальную карьеру певица была удостоена наград "Грэмми" и MTV Video Music Awards.

После длительного перерыва в музыкальной карьере девушка решила создать новую версию себя и поделилась отрезком новой композиции в Сети. Трэк, звучащий как мантра с добавлением необычных аудиоэффектов, уже получил отклик от интернет-пользователей. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица Рианна и рэпер A$AP Rocky встречаются.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B73ogmeh3P0/?utm_source=ig_embed
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