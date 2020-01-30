Певица M.I.A. выпустит новую песню впервые за 4 года

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44-летняя исполнительница тамильского происхождения Матханги Арулпрагасам, выступающая под псевдонимом M.I.A. заявила о своем новом музыкальном проекте. Так, на своей официальной странице в соцсети Instagram британская певица анонсировала песню: "Новое десятилетие. Новая Миа. Изучение планет и платформ".
Стоит отметить, что M.I.A. не выпускала песни целых 4 года, а релиз нового сингла запланирован на 31 января этого года. Известно, что артистка является общественным деятелем, а также экоактивисткой. Примечательно, что в творчестве певицы переплетается электронная музыка с современным R&B и традиционными индийскими мотивами. За свою музыкальную карьеру певица была удостоена наград "Грэмми" и MTV Video Music Awards.
После длительного перерыва в музыкальной карьере девушка решила создать новую версию себя и поделилась отрезком новой композиции в Сети. Трэк, звучащий как мантра с добавлением необычных аудиоэффектов, уже получил отклик от интернет-пользователей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица Рианна и рэпер A$AP Rocky встречаются.
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