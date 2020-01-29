Ходят слухи: Рианна и A$AP Rocky встречаются

Известной R&B-исполнительнице Рианна приписывают очередной роман со знаменитостью. Так, папарацци застукали 31-летнюю артистку в компании американского рэп-исполнителя Ракиля Майерса, который выступает под псевдонимом A$AP Rocky.

Как передает таблоид The Sun, Рианна и A$AP Rocky вместе посетили благотворительный концерт, который прошел 17 января в Нью-Йорке. К слову, в тот же день была обнародована информация о том, что певица разорвала отношения с наследником компании Toyota Хассаном Джамилем.

По данным инсайдера, звезды наслаждаются совместным местом препровождения и даже провели ночь в одном номере в элитном отеле Нью-Йорка. Отмечается, что артистка не спешит навязывать какие-то ярлыки, а просто хорошо проводит время. Причина расставания Рианны и Джамиля неизвестна, однако близкое окружение селебрити утверждают, что у них разные взгляды на жизнь и было тяжело поддерживать отношения. Хасан расставание переживает нелегко и уже просил таблоиды удалить их совместные снимки.

К слову, Ри и A$AP Rocky появились вместе на красной дорожке ежегодной церемонии British Fashion Awards еще в декабре прошлого года, а потом певица посетила концерт рэпера в Стокгольме. А в 2013 году Рианна снялась в клипе на его песню Fashion Killa.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рианна взяла интервью у Джиджи Хадид для спецвыпуска i-D.



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