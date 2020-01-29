Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 29.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Ходят слухи: Рианна и A$AP Rocky встречаются
НОВОСТИ Все новости

Ходят слухи: Рианна и A$AP Rocky встречаются

Звездную парочку заметили вместе в Нью-Йорке

сегодня, 21:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Известной R&B-исполнительнице Рианна приписывают очередной роман со знаменитостью. Так, папарацци застукали 31-летнюю артистку в компании американского рэп-исполнителя Ракиля Майерса, который выступает под псевдонимом A$AP Rocky.

Как передает таблоид The Sun, Рианна и A$AP Rocky вместе посетили благотворительный концерт, который прошел 17 января в Нью-Йорке. К слову, в тот же день была обнародована информация о том, что певица разорвала отношения с наследником компании Toyota Хассаном Джамилем. 

По данным инсайдера, звезды наслаждаются совместным местом препровождения и даже провели ночь в одном номере в элитном отеле Нью-Йорка. Отмечается, что артистка не спешит навязывать какие-то ярлыки, а просто хорошо проводит время. Причина расставания Рианны и Джамиля неизвестна, однако близкое окружение селебрити утверждают, что у них разные взгляды на жизнь и было тяжело поддерживать отношения. Хасан расставание переживает нелегко и уже просил таблоиды удалить их совместные снимки.

К слову, Ри и A$AP Rocky появились вместе на красной дорожке ежегодной церемонии British Fashion Awards еще в декабре прошлого года, а потом певица посетила концерт рэпера в Стокгольме. А в 2013 году Рианна снялась в клипе на его песню Fashion Killa.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рианна взяла интервью у Джиджи Хадид для спецвыпуска i-D.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/10840846/rihanna-dating-asap-rocky/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...