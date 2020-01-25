Рианна взяла интервью у Джиджи Хадид для спецвыпуска i-D

Популярная певица Рианна взяла интервью у "ангела" Victoria's Secret Джиджи Хадид. Так, поп-исполнительница взяла у супермодели комментарий для лимитированного выпуска i-D, который называется Rihannazine. Известно, что спецпроект посвящен женщинам, которые создают новую культуру. В разговоре с Рианной Хадид откровенно рассказала о том, что она считает успехом, а также о своих взлетах и падениях.

Манекенщица отметила, что творческая самореализация играет важную в роль в ее жизни, и это касается не только моделинга, а повседневных бытовых занятий. Джиджи также добавила, что все неудачи, с которыми приходится сталкиваться,являются залогом успеха в дальнейшем. Чтобы достойно выйти из трудной ситуации, модель советует быть честным с собой.

"Стоит посмотреть на ситуацию с разных сторон, заглянув вовнутрь себя, попытаться понять окружающих в той или иной ситуации. При этом нужно соотнести свои ценности с тем, как хочется жить дальше и найти между этим баланс", - рассказала Джиджи Хадид.

Кроме того, фэшн-звезда рассказала, как изменилась за прошедший год и что хочет привнести в 2020-й.

"Я думаю, что негатив не должен присутствовать в моей жизни, я хотела бы отказаться от плохих мыслей. Знаю, что это очень широко, но негатив может проявляться в самых разных моментах – прислушиваться к мнению других людей, а не только к своему, а также выражать себя и свою индивидуальность, избегая негатива", - отметила селебрити.

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