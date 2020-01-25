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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились ради дня рождения дочери

Малышка Сторми будет праздновать свой второй день рожденья

сегодня, 15:21
Автор:

• Ростопира Наталья

Расставание молодой бизнесвумен Кайли Дженнер и американского рэп-исполнителя Трэвиса Скотта не мешает бывшим влюбленным идти на перемирие ради дочери. Так, 1 февраля малышке Сторми Уэбстер исполнится два года. Известно, что отпраздновать день рожденья дочери звездные родители решили в парке развлечений Disney World в США. 

Стоит отметить, что в подготовке к предстоящему событию приобщились все члены звездного семейства Кардашьян-Дженнер. К слову, папарацци засняли во время прогулки по "Всемирному центру отдыха Уолта Диснея" Кортни Кардашьян, Крис Дженнер с бойфрендом Кори Гэмблом и Норт Уэст. Очевидцы отмечают, что они выглядели веселыми и довольно беззаботными. 

Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях, как они сами это называют, но о полноценном расставании не сообщали.

"Мы с Трэвисом в хороших отношениях, и сейчас наша главная задача - Сторми. Наша дружба и наша дочь - в приоритете", - поделилась Кайли. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кайли Дженнер посвятила новую коллекцию косметики своей дочери.



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Источник: https://www.instagram.com/kyliejenner/?hl=uk
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