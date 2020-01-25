Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились ради дня рождения дочери

Расставание молодой бизнесвумен Кайли Дженнер и американского рэп-исполнителя Трэвиса Скотта не мешает бывшим влюбленным идти на перемирие ради дочери. Так, 1 февраля малышке Сторми Уэбстер исполнится два года. Известно, что отпраздновать день рожденья дочери звездные родители решили в парке развлечений Disney World в США.

Стоит отметить, что в подготовке к предстоящему событию приобщились все члены звездного семейства Кардашьян-Дженнер. К слову, папарацци засняли во время прогулки по "Всемирному центру отдыха Уолта Диснея" Кортни Кардашьян, Крис Дженнер с бойфрендом Кори Гэмблом и Норт Уэст. Очевидцы отмечают, что они выглядели веселыми и довольно беззаботными.

Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях, как они сами это называют, но о полноценном расставании не сообщали.

"Мы с Трэвисом в хороших отношениях, и сейчас наша главная задача - Сторми. Наша дружба и наша дочь - в приоритете", - поделилась Кайли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кайли Дженнер посвятила новую коллекцию косметики своей дочери.





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