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Кайли Дженнер посвятила новую коллекцию косметики своей дочери

Официальные продажи коллекции Stormi стартуют 1 февраля

23 января 2020, 18:55
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях основательница бренда Kylie Cosmetics и сестра Ким Кардашьян поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram новостью – новая коллекция косметики в честь ее дочери Сторми совсем скоро появится в продаже.

"Моя любовь! Коллекция макияжа Stormi появится уже 1 февраля", – подписала свою фотографию Кайли Дженнер. Именно в этот день малышке исполнится 2 года. Семья уже во всю готовятся к торжеству. Судя по подарку ее мамы, этот праздник Сторми точно не забудет!

В сторис Кайли Дженнер показала продукты, которые будут в линейке. Ее упаковка выглядит как крылья бабочки и выполнена в нежных фиолетовых тонах. В коллекцию войдут: 3 мини-набора помад для губ, мини-палетка теней для век, хайлайтер и пудра.

Известно, что официальные продажи коллекции Stormi стартуют 1 февраля на официальном сайте Kylie Cosmetics.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кайли Дженнер собирается открыть собственный музей.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7eUejoHing/?utm_source=ig_embed
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