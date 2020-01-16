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Кайли Дженнер собирается открыть собственный музей

Модель подала несколько заявок на получение двух торговых знаков

16 января 2020, 23:34
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестная 22-летняя американская модель и инста-дива Кайли Дженнер занимается вопросом создания и открытия собственного музея. Как передает издание Metro, бывшая возлюбленная Трэвиса Скотта и участница телешоу "Семейство Кардашьян" не так давно подала несколько заявок на получение двух торговых знаков в Ведомство по патентам и товарным знакам Америки брендом Kylie Jenner Inc.

Известно, что первая торговая марка, Kylie Con, нужна для того, чтобы организовывать и проводить семинары, лекции и выставки. Предполагается, что Кайли будет проводить семинары и тренинги в фэшн и бьюти-индустрии. А вот, второй патент, Kylie Museum состоит из нескольких товаров и услуг, которые телезвезда планирует предоставлять. Среди них - проведение туров и экскурсий по музею, обращаясь к услугам гида. Стоит отметить, что сама Кайли Дженнер пока что не давала никаких официальных комментариев по этому поводу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Париже выложили в открытый доступ более 300 тысяч произведений искусства.


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Источник: https://metro.co.uk/2020/01/15/kylie-jenner-trademarks-kylie-museum-kylie-con-no-thing-much-money-12065611/
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