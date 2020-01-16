Кайли Дженнер собирается открыть собственный музей

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Всемирноизвестная 22-летняя американская модель и инста-дива Кайли Дженнер занимается вопросом создания и открытия собственного музея. Как передает издание Metro, бывшая возлюбленная Трэвиса Скотта и участница телешоу "Семейство Кардашьян" не так давно подала несколько заявок на получение двух торговых знаков в Ведомство по патентам и товарным знакам Америки брендом Kylie Jenner Inc.
Известно, что первая торговая марка, Kylie Con, нужна для того, чтобы организовывать и проводить семинары, лекции и выставки. Предполагается, что Кайли будет проводить семинары и тренинги в фэшн и бьюти-индустрии. А вот, второй патент, Kylie Museum состоит из нескольких товаров и услуг, которые телезвезда планирует предоставлять. Среди них - проведение туров и экскурсий по музею, обращаясь к услугам гида. Стоит отметить, что сама Кайли Дженнер пока что не давала никаких официальных комментариев по этому поводу.
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