В Париже выложили в открытый доступ более 300 тысяч произведений искусства

Париж – одна из художественных столиц мира, где хранятся тысячи произведений искусства самых выдающихся мастеров в истории. Одним из "лакомых" мест для искусствоведов является государственное учреждение Paris Musées. Известно, что организация объединила 14 музеев города. И вот, недавно музей выложили произведения искусства в открытый доступ.

Известно, что на официальном сайте организации посетителям доступно 321 тыс. 190 творений, среди которых: картины, монеты, скульптуры и предметы мебели. Более того, Paris Musées добавили детальную информацию о работах, которую можно загрузить абсолютно бесплатно.

Среди шедевров, представленных на сайте: "Площадь Бланш" Марселя Громера, "Впечатление. Восходящее солнце" Клода Моне, графические работы Франсиско де Гойи и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нью-Йорке откроют официальный магазин "Гарри Поттера. Стоит отметить, что это будет крупнейший специализированный магазин Гарри Поттера в мире. Известно, что там будут представлены товары из магической вселенной.

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