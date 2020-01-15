В Нью-Йорке откроют официальный магазин "Гарри Поттера"

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Компания Warner Bros сообщила о том, что в Нью-Йорке откроется официальный флагманский магазин "Гарри Поттера". Известно, что там будут представлены товары из магической вселенной.
Самое здание будет состоять из трех этажей и в нем соберут самую большую коллекцию из фильмов о юном волшебнике. Здесь поклонники смогут купить индивидуальные мантии, конфеты Every Flavour Берти Ботта, а также совершенно новые линейки палочек для дома с эксклюзивным дизайном. Кроме того, Сара Рутс, старший вице-президент Worldwide Tours and Retail для Warner Bros., заявила, что новый магазин будет предлагать интерактивные возможности и многочисленные варианты фотографирования.
Напомним, кинокомпания Warner Bros. заявила о том, что уже начала работу над продолжением культовой истории о Гарри Поттере. В новую серию фильмов вернется большая часть актерского состава, а писательница Джоан Роулинг выступит в качестве сценариста.
Стоит отметить, что открытие специализированного магазина запланировано на лето этого года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США планируют снять хоррор-сериал о кукле Чаки.
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