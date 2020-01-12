В США планируют снять хоррор-сериал о кукле Чаки

В Соединенных штатах снимут сериал в жанре ужасы о кукле Чаки, передает американский развлекательный еженедельник Variety. В сообщении говорится, что съемкой займутся сотруднии Syfy - одного из самых популярных кабельных телевизионных канал США. Известно, что телесериал будет назваться "Чаки", в основу сюжета хоррор-сериала легла история об одноименной кукле-убийце из цикла культовой серии фильмов ужасов.

По данным издания, исполнительным продюсером киноработы выступит выдающийся 56-летний кинорежиссер Дон Манчини. Стоит отметить, что он является одним из авторов персонажа. Кроме того, Манчини написал не один сценарий к большинству оригинальных фильмов франшизы. Примечательно, что ему также досталась роль режиссера первого эпизода шоу.

Предполагается, что сериал станет предысторией фильмов, которая раскроет всю тайну происхождения загадочной куклы-убийцы. К слову, персонаж Чаки впервые стал известен телезрителям еще в 1988 году, появившись в фильме ужасов под названием "Детские игры". Первый фильм стал очень успешным, поэтому за последующие 30 лет создатели выпустили 6 сиквелов, а также появились комиксы и ремейк 2019 года с одноименным названием.

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