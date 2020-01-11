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Звезду "Джокера" Хоакина Феникса арестовали

Голливудский актер принял участие в акции протеста

сегодня, 16:00
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях 45-летнего американского киноактера, известность которому принесли культовые фильмы "Гладиатор" и "Джокер," Хоакина Феникса арестовали в столице Америки. По данным таблоида The Washington Post, кинозвезда вышел на митинг против климатических изменений.

В сообщении также говорится, что акцию протеста организовала 82-летняя американская актриса, а также общественный деятель Джейн Фонда. Стоит отметить, что правоохранители задержали всех участников акции. Более того, во время митинга Феникс выступил перед толпой людей с короткой речью. Согласно сообщению, сейчас актер находится под стражу.

Напомним, ранее актер Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер вспомнил первые годы своей жизни, которые он с семьей провел в секте "Дети Бога". В 1978 году родители Хоакина решили покинуть секту, и во время путешествия семейства на барже из Венесуэллы в Майами он увидел, как жестоко рыбаки обращаются с рыбой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рэпер Серега посвятил стих крушению самолета МАУ в Иране.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fvideo%2fnational%2fhealth-science%2fjoaquin-phoenix-to-fight-climate-change-go-vegan%2f2020%2f01%2f10%2fc04b242e-99e3-470e-a7f9-ff415b23319e_video.html%3f
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