Звезду "Джокера" Хоакина Феникса арестовали

На днях 45-летнего американского киноактера, известность которому принесли культовые фильмы "Гладиатор" и "Джокер," Хоакина Феникса арестовали в столице Америки. По данным таблоида The Washington Post, кинозвезда вышел на митинг против климатических изменений.

В сообщении также говорится, что акцию протеста организовала 82-летняя американская актриса, а также общественный деятель Джейн Фонда. Стоит отметить, что правоохранители задержали всех участников акции. Более того, во время митинга Феникс выступил перед толпой людей с короткой речью. Согласно сообщению, сейчас актер находится под стражу.

Напомним, ранее актер Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер вспомнил первые годы своей жизни, которые он с семьей провел в секте "Дети Бога". В 1978 году родители Хоакина решили покинуть секту, и во время путешествия семейства на барже из Венесуэллы в Майами он увидел, как жестоко рыбаки обращаются с рыбой.

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