В Австрали прошли испытания первого самолета на солнечных батареях

PHASA-35, 35-метровый солнечный электрический самолет, успешно завершил свой первый полет. Это стало знаменательным моментом на рынке авиации и космонавтики, который заполнил разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями.

PHASA-35 был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года в рамках сотрудничества между компаниями BAE Systems и Prismatic. Разработанный для беспилотной работы в стратосфере PHASA-35 предлагает устойчивую и доступную альтернативу спутникам в сочетании с возможностями самолета, который может использоваться для ряда ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и морское наблюдение.

При поддержке Британской оборонной научно-технической лаборатории (DSTL) и Австралийской оборонной научно-технической группы (DSTG) успешные летные испытания прошли на полигоне космодрома Вумер в Южной Австралии.

Самолет PHASA-35 с солнечными панелями может стать продукцией двойного назначения. Например, обеспечить разворачивание связи 5G в отдаленных районах страны, неся нагрузку антенн весом более 40 кг. В BAE Systems не исключают, что первые PHASA-35 будут запущены в эксплуатацию уже в течении года.

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