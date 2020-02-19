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В Австрали прошли испытания первого самолета на солнечных батареях

Самолет PHASA-35 в будущем можно будет использовать для обнаружения лесных пожаров и поддержки 5G-покрытия

сегодня, 16:31 217
Автор:

• Зинченко Павел

В Австрали прошли испытания первого самолета на солнечных батареях

PHASA-35, 35-метровый солнечный электрический самолет, успешно завершил свой первый полет. Это стало знаменательным моментом на рынке авиации и космонавтики, который заполнил разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями.
PHASA-35 был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года в рамках сотрудничества между компаниями BAE Systems и Prismatic. Разработанный для беспилотной работы в стратосфере PHASA-35 предлагает устойчивую и доступную альтернативу спутникам в сочетании с возможностями самолета, который может использоваться для ряда ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и морское наблюдение.
При поддержке Британской оборонной научно-технической лаборатории (DSTL) и Австралийской оборонной научно-технической группы (DSTG) успешные летные испытания прошли на полигоне космодрома Вумер в Южной Австралии.

Самолет PHASA-35 с солнечными панелями может стать продукцией двойного назначения. Например, обеспечить разворачивание связи 5G в отдаленных районах страны, неся нагрузку антенн весом более 40 кг. В BAE Systems не исключают, что первые PHASA-35 будут запущены в эксплуатацию уже в течении года.

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Источник: https://www.baesystems.com/en/article/ground-breaking-solar-powered-unmanned-aircraft-makes-first-flight
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