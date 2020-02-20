Популярная сеть отелей сообщила о масштабной хакерской атаке

Личная информация 10,6 миллионов гостей, которые остановились в отелях MGM Resorts, была взломана прошлым летом. О взломе впервые сообщил ZDNet в эту среду. Сообщается, что украденная информация была размещена на хакерском форуме на этой неделе. Компания MGM подтвердила, что атака действительно произошла. Украденные данные включали имена, адреса и номера паспортов бывших гостей.

Представители сети отелей MGM Resorts заявили, что "уверены", что никакая финансовая информация не была раскрыта. Они также сообщили, что не могут точно сказать, сколько людей пострадало, потому что информация, которая была раскрыта, могла быть дублирована.

"Прошлым летом мы обнаружили несанкционированный доступ к облачному серверу, который содержал ограниченный объем информации о некоторых бывших гостях MGM Resorts. Мы уверены, что никаких финансовых, платежных карт или данных о паролях украдено не было", - заявил представитель MGM. Большинство украденных данных были "информацией из телефонной книги": номера телефонов и адреса электронной почты, которые уже доступны для общественности. Но примерно 1300 бывших гостей были уведомлены о том, что была раскрыта более конфиденциальная информация, включая номера паспортов. Еще 52 000 клиентов сообщили, что была раскрыта менее конфиденциальная личная информация.



ZDNet сообщил, что среди людей, которые пострадали, были такие знаменитости, как Джастин Бибер и основатель Twitter Джек Дорси. MGM не подтвердил эту информацию.



MGM имеет курорты в Лас-Вегасе, Атлантик-Сити и Детройте в США. Сеть отелей также имеет недвижимость в Китае и Японии и развивает новый курорт в Дубае. Это не самый большой взлом информации о гостях отелей. В 2017 году Marriott Hotels пережила гораздо большую утечку данных, от которой пострадали 500 миллионов гостей. Это нападение было связано с хакерами, спонсируемыми одним государством.

Как сообщало издание "Комментарии", российские хакеры винудили Маастрихтский университет заплатить выкуп.



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