Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере
НОВОСТИ Все новости

Швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере

Шоколад, напечатанный на 3D-принтере, уже существует, но впервые технология будет задействована в крупных масштабах

сегодня, 11:52
Автор:

• Зинченко Павел

Швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере

Шоколадные конфеты, которые вы видите в отелях, кофейных сетях и ресторанах, могут скоро появиться на 3D-принтере. Швейцарская компания Barry Callebaut заявила, что может производить шоколад с помощью 3D-печати на студии Mona Lisa. Студия сможет печатать шоколад и, по сообщениям компании, является первой в мире по производству 3D-шоколада.

Barry Callebaut заявила, что студия способна печатать тысячи экземпляров одновременно с "сделанным на заказ внешним видом". Она добавила, что услуга первоначально будет доступна в некоторых европейских странах.

Основная идея заключается в том, что кондитеры могут придумывать свои собственные дизайны, которые легче было бы производить в масштабе с помощью 3D-принтера для использования в горячих напитках, выпечке, конфетах и ​​других десертах. Директор по инновациям Barry Callebaut, Пабло Перверси, назвал студию "технологическим прорывом, который позиционирует бренд Mona Lisa на переднем крае индустрии".

Шоколад с 3D-печатью существует уже много лет, но пока еще не стал широко доступным, поскольку адекватная технология для массового производства не была реализована.

Как сообщало издание "Комментарии", новая технология позволит создавать 3D-объекты за несколько секунд.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.businessinsider.com/3d-printed-chocolate-coming-to-european-consumer-market-after-hype-2020-2
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...