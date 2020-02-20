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Видеохостинг TikTok вводит "режим семейной безопасности"

TikTok представил систему, которая позволит родителям отдаленно контролировать смартфоны детей

сегодня, 12:25
Автор:

• Зинченко Павел

Видеохостинг TikTok вводит "режим семейной безопасности"

Видеохостинг TikTok представляет новый "режим семейной безопасности". Он предназначенный для того, чтобы дать родителям доступ к более жесткому контролю над смартфонами подростков. Приложение позволит родителям связывать свои собственные учетные записи TikTok с учетными записями своих детей и включать или отключать определенные функции удаленно. Это включает в себя "ограниченный режим", который пытается отфильтровать нежелательный контент и отключить обмен сообщениями.

TikTok имеет возрастное ограничение 13 лет, но многие дети начинают использовать приложение раньше. Недавнее исследование, проведенное британским регулятором СМИ Ofcom, показало, что TikTok использовали 13% детей в возрасте 12-15 лет в 2019 году. Это по сравнению с 8% годом ранее.

Родители и опекуны, которые имеют свои собственные учетные записи TikTok могут связать свою учетную запись с учетной записью своего ребенка, чтобы иметь прямой контроль над настройками безопасности. Взрослые должны открыть приложение на обоих телефонах, перейти к настройкам "цифрового благополучия" и определить, какой телефон принадлежит им, а какой ребенку. Сканирование QR-кода с одного телефона на другой связывает учетные записи и позволяет родительскому паролю защитить определенные функции.

Как сообщало издание "Комментарии", военнослужащим армии США запретили использовать социальную сеть TikTok.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51561050
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