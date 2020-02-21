Хакеры добрались до сотрудников Белого дома

Агентство США, которое отвечает за безопасные коммуникации внутри Белого дома, стало жертвой кибератаки. Министерство обороны США подтвердило, что компьютерные системы, контролируемые Агентством оборонных информационных систем (DISA), были взломаны, разоблачая личные данные примерно 200 000 человек.

DISA отвечает за военную кибербезопасность и создает сети связи в зонах боевых действий. Также Агентство контролирует военные коммуникации, включая обращения к президенту США Дональду Трампу. В DISA работают 8000 военных и гражданских служащих, но их деятельность предусматривает работу с личными данными сотен тысяч других людей. Похищенные данные включали имена и номера социального страхования.

Пресс-секретарь Министерства обороны заявил, что на даный момент не известно, кто стоял за атакой, но вероятность угрозы сохраняется. В свою очередь, Агентство заявило, что оно начало уведомлять людей, которые пострадали, но "не было никаких доказательств", что их информация была использована не по назначению.

Утечка данных произошла летом 2019 года, но лишь в этом месяце начали рассылаться письма возможным жертвам. Агентство сообщило, что как только было обнаружено нарушение в его компьютерной системе, оно расследовало и приняло меры для его устранения и предотвращения дальнейших взломов.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры научились взламывать смартфоны через Bluetooth.

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