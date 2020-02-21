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В центре Берлина установили "умные" мусорные баки

Новые мусорные баки смогут прессовать мусор, а также сообщать о степени своей загруженности

сегодня, 11:09
Автор:

• Зинченко Павел

В центре Берлина установили "умные" мусорные баки

Власти Берлина установили в городе экспериментальные "умные" баки нового поколения. Они они способные вместить втрое больше отходов,  а также передают данные о своей загруженности и говорят прохожим "спасибо".

В официальном комюнике сообщается, что умный мусорный бак называется "Мистер Филл". Он чуть выше метра и хорошо заметен издалека благодаря своему ярко-оранжевому цвету. "Мистер Филл" - самый современный мусорный бак Берлина. Он работает с помощью солнечных батарей, а мусора в него вмещается значительно больше, чем в стандартную урну. Это достигается с помощью установленному внутри прессу, который сжимает выбрасываемые бытовые отходы.

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Руководитель проекта из городской компании по сбору и утилизации мусора Berliner Stadtreinigung Тило Мерц объясняет, что в многолюдных общественных местах стандартные урны быстро переполняются, и нередко их приходится опустошать по три раза в день. "С помощью "умных" контейнеров мы хотим добиться того, чтобы их надо было разгружать только раз в день или даже раз в два дня. Это позволит сэкономить рабочее время наших сотрудников", - говорит он. 

В самом центре Берлина установлено около полтора десятка таких "умных" баков. Внутри контейнера установлено стандартное мусорное ведро вместительностью 120 литров. Благодаря прессу объем мусора, который наполняет ведро, уменьшается в пять раз, поэтому в него вмещается до 600 литров отходов.

Как сообщало издание "Комментарии", канадская компания создала "умные" мусорные баки.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8/a-52275334
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