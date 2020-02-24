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McDonald’s поможет сделать 3D-печать более дешевой

Канадские ученые используют растительное масло из McDonald's для 3D-печати

сегодня, 11:34
Автор:

• Зинченко Павел

McDonald’s поможет сделать 3D-печать более дешевой

Смолы для 3D-принтеров могут быть дорогими, но новый и экологически безопасный метод повторного использования растительного масла может стать потенциальным способом сделать их намного дешевле. Исследователи из Университета Торонто в Скарборо придумали новый метод использования отработанного растительного масла, который им удалось заполучить благодаря McDonald's.

Первоначальная идея пришла от профессора Андре Симпсона, директора Центра ЯМР по окружающей среде при университете. Несколько лет назад Симпсон приобрел 3D-принтер, который будет использоваться в лаборатории для изготовления нестандартных деталей, которые поддерживают жизнь организмов внутри спектрометра ЯМР (ядерного магнитного резонанса).

Коммерческая смола, необходимая для высокоточной 3D-печати, была довольно дорогой, что привело Симпсона к обдумыванию альтернатив - например, растительного масла. Ученый сообщил: "Мы обнаружили, что отработанное растительное масло McDonald's имеет отличный потенциал в качестве смолы для 3D-печати".

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Обработка литра отработанного растительного масла химическим способом позволила получить около 420 миллилитров смолы, а затем эту смолу использовали для 3D-печати пластиковой бабочки, которая была структурно и термически стабильной (с детализацией до уровня 100 микрометров).

Наряду с очень доступным решением для изготовления смол, разработка представляет собой еще одну хорошую причину для переработки растительного масла, вместо того, чтобы просто выбрасывать его и таким образом вредить окружающей среде.

Как сообщало издание "Комментарии", швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере.


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Источник: https://www.techradar.com/news/3d-printing-could-be-as-cheap-as-chips-thanks-to-mcdonalds
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