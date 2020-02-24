Google обвинили в незаконном сборе информации о студентах

Генеральный прокурор штата Нью-Мексико Гектор Бальдерас подал в суд на поисковую систему Google Alphabet Inc, заявив, что ее образовательное программное обеспечение собирает личную информацию молодых студентов без необходимого согласия родителей. Google назвал обвинения "фактически неверными".

Компания продает свои ноутбуки Chromebook школам по всему миру вместе со своим бесплатным или недорогим программным пакетом G Suite for Education, который включает инструменты электронной почты и письма.

Брайан Макмат, помощник генерального прокурора Бальдераса, сказал, что недавнее тестирование, проведенное его командой и внешними техническими экспертами, показало, что учащимся в возрасте до 13 лет, которые получают Chromebook от своих школ, просматривают веб-страницы, местоположение, пароли и другую личную информацию, передаваемую в Google. В иске говорится, что Google не удалось собрать "проверяемое согласие родителей" до сбора данных, что является нарушением Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете.

Макмат сказал, что хотя нет никаких доказательств того, что Google неправильно использовал личную информацию студентов, он был обеспокоен тем, что компания может получать доход от этих данных. Представитель Google Хосе Кастанеда сказал, что "G Suite for Education позволяет школам контролировать доступ к учетной записи и требует, чтобы школы получали согласие родителей при необходимости".

Компании, работающие в социальных сетях, сталкиваются во всем мире с нормативно-правовым контролем над своей политикой и методами мониторинга данных, особенно в отношении детей. 4 февраля Facebook Inc заявила, что планирует добавить новые инструменты и функции родительского контроля в свое приложение для обмена сообщениями для пользователей младше 13 лет.

Как сообщало издание "Комментарии", Google призвал не обходить санкций против Huawei.

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