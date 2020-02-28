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Хакеры взломали базу данных с миллиардами фотографий

Взломаный хакерами стартап Clearview AI собирал фотографии из социальных сетей и предоставлял их правоохранительным органам

сегодня, 13:35
Автор:

• Зинченко Павел

Хакеры взломали базу данных с миллиардами фотографий

Clearview AI, стартап с базой данных из более чем трех миллиардов фотографий из Facebook, YouTube и Twitter, был взломан. Атака позволила хакерам получить доступ к списку клиентов компании, которая, в свою очередь, заявила, что ее серверы не были взломаны.

Большинство клиентов Clearview AI - это правоохранительные структуры США, которые используют программное обеспечение стартапа для распознавания лиц  и выявления подозреваемых. Использование  в злых целях изображений, похищенных из Интернета, вызывает обеспокоенность в отношении конфиденциальности.

Тим Макки, главный аналитик охранной компании Synopsys, сказал: "Хотя их адвокат справедливо заявляет, что взлом данных является фактом жизни в современном обществе, характер бизнеса Clearview AI делает этот тип атаки особенно проблематичным. Системы распознавания лиц развились до такой степени, что они могут быстро идентифицировать человека, но объединение данных распознавания лиц с данными из других источников, таких как социальные сети, позволяет помещать лицо в контекст, который, в свою очередь, может позволить детальное профилирование пользователя".

В прошлом месяце расследование New York Times показало, что фотографии остались в базе данных Clearview AI даже после того, как пользователи удалили их из своих учетных записей в социальных сетях. Twitter, YouTube и Facebook потребовали от стартапа прекратить брать фотографии со своих платформ. Американский сенатор Рон Уайден написал в Twitter, что деятельность Clearview "чрезвычайно тревожна".

Но генеральный директор Clearview AI Хоан Тон-То заявил изданию CBS, что право собирать публичные фотографии всегда было основным пунктом правил компании и ранее это ни у кого не вызывало опасений.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры добрались до сотрудников Белого дома.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51658111
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