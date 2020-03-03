Эксперты предупреждают о рисках "Интернета вещей"

Начальники различных служб безопасности предупреждают, что по умолчанию преступники могут просматривать интеллектуальные камеры и радионяни через Интернет. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) советует людям настроить параметры безопасности после покупки "умных" устройств.

Легко угадываемые пароли по умолчанию могут позволить хакеру тайно наблюдать за домом через подключенные устройства. Технический директор NCSC, доктор Ян Леви, предупредил, что хотя устройства являются "фантастическими инновациями", они уязвимы для кибератак.

Существует множество примеров доступа к устройствам без разрешения. В одном случае нападавший разговаривал с молодой девушкой, представившись Дедом Морозом. В другом случае за парой из Лидса множество раз следили через Интернет без их ведома.

Новое руководство для владельцев интеллектуальных камер предлагает три шага, чтобы обезопасить себя и своих близких:



измененить пароль по умолчанию, который часто является очевидным словом, например, "admin" или "00000", на более сложный и уникальный;



обновление программного обеспечения камеры, иногда называемого прошивкой;

отключение функций, позволяющих удаленно проверять камеры, если они не нужны пользователю или не используются.

Эти рекомендации наводят на мысль о растущей обеспокоенности потенциальной опасностью, которую представляет "Интернет вещей". По мере того как подключенные устройства перемещаются в дома и повседневную жизнь людей, риски кибербезопасности становятся все более личными, и возникают проблемы в защите данных и конфиденциальности людей. Камеры, которые предоставляют детали того, что происходит в домах пользователей, являются ярким примером.

Одна из проблем заключается в том, что компании, производящие эти устройства, часто пытаются сделать их побыстрее и подешевле, чтобы захватить новый рынок, а безопасность часто является запоздалой мыслью, если вообще о ней думают. Проблема ведет к появлению не только большего количества предупреждений, таких как вышеупомянутое, но и новых законов, предписывающих стандарты безопасности. В январе правительство Великобритании объявило о планах принятия нового закона, обязывающего всех производителей, продающих интеллектуальные устройства на територии страны, соблюдать новые правила безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали базу данных с миллиардами фотографий.

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