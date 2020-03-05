Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.03.2020

BTC/USD

9096.50

ETH/USD

232.49

LTC/USD

62.56

НБУ 05.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Евросоюз сформировал силы быстрого киберреагирования
НОВОСТИ Все новости

Евросоюз сформировал силы быстрого киберреагирования

По инициативе Литвы шесть европейских стран сформировали специальные команды для противодействия кибератакам

сегодня, 14:50
Автор:

• Зинченко Павел

Евросоюз сформировал силы быстрого киберреагирования

Шесть европейских стран - Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды, Румыния - объединили силы для создания совместных международных сил быстрого киберреагирования. Теперь Международная команда быстрого киберреагирования будет постоянно находиться в разных физических местах, готовая в любое время ответить на кибератаку.

Это было окончательно согласовано 4 марта. Меморандум о взаимопонимании был подписан в Загребе, Хорватия. Министерства обороны шести стран юридически уполномочивают эти команды работать в различных юрисдикциях, определяя их механизм, правовой статус, роли и процедуры. Гражданско-военные группы быстрого киберреагирования будут участвовать в виртуальном и, если придется, физическом реагировании на катастрофы и расследование в случае крупных кибер-инцидентов.

По словам министра национальной обороны Литвы Реймундаса Кароблиса, появление международных сил быстрого киберреагирования выводит кибер-сотрудничество ЕС на новый практический уровень. Страны не ограничиваются национальными силами: проект способствует обмену информацией, человеческими ресурсами и научными достижениями.

Команды быстрого киберреагирования смогут принять профилактические меры и оценить киберзащищенность, а также помочь учреждениям ЕС, другим государствам-членам и партнерам. Это также позволит обеспечить более эффективный обмен передовой практикой и более эффективное использование имеющихся технологических и человеческих ресурсов стран в борьбе с киберугрозами.

Как сообщало издание "Комментарии", Европарламент поддержал закон о универсальном зарядном устройстве.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/sesios_es_salys_susivienijo_pries_kibernetines_gresmes_atakas_atremti_pasirengusios_jungtines_greitojo_kibernetinio_reagavimo_komandos.html?__cf_chl_jschl_tk__=fd00802300f0a1fa0997940cbce386a76fe63fac-15834092
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...