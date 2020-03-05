Евросоюз сформировал силы быстрого киберреагирования

Шесть европейских стран - Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды, Румыния - объединили силы для создания совместных международных сил быстрого киберреагирования. Теперь Международная команда быстрого киберреагирования будет постоянно находиться в разных физических местах, готовая в любое время ответить на кибератаку.

Это было окончательно согласовано 4 марта. Меморандум о взаимопонимании был подписан в Загребе, Хорватия. Министерства обороны шести стран юридически уполномочивают эти команды работать в различных юрисдикциях, определяя их механизм, правовой статус, роли и процедуры. Гражданско-военные группы быстрого киберреагирования будут участвовать в виртуальном и, если придется, физическом реагировании на катастрофы и расследование в случае крупных кибер-инцидентов.

По словам министра национальной обороны Литвы Реймундаса Кароблиса, появление международных сил быстрого киберреагирования выводит кибер-сотрудничество ЕС на новый практический уровень. Страны не ограничиваются национальными силами: проект способствует обмену информацией, человеческими ресурсами и научными достижениями.

Команды быстрого киберреагирования смогут принять профилактические меры и оценить киберзащищенность, а также помочь учреждениям ЕС, другим государствам-членам и партнерам. Это также позволит обеспечить более эффективный обмен передовой практикой и более эффективное использование имеющихся технологических и человеческих ресурсов стран в борьбе с киберугрозами.

Как сообщало издание "Комментарии", Европарламент поддержал закон о универсальном зарядном устройстве.

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