Apple ужесточила правила безопасности для приложений App Store

Пересмотренные рекомендации App Store сосредоточены на ряде функций и приложений, включая спам, push-уведомления, конфиденциальность, управление мобильными устройствами и обзоры App Store. Например, Apple добавила в свой список "насыщенных" категорий приложения для гадания и знакомства. В обновленном руководстве 4.3 Apple заявляет, что будет отклонять приложения в этих категориях, если они не предоставляют "уникальный, высококачественный опыт".

Компания также ввела полный запрет на приложения, используемые для совершения или попытки совершить преступления, уклоняясь от полиции. Ранее это были только запрещенные приложения, которые отслеживали контрольные точки DUI.

Обновленный язык, касающийся push-уведомлений, теперь позволяет использовать их в маркетинговых целях, но только в том случае, если пользователь явно сделал это. Уведомления также не должны использоваться для отправки личной или конфиденциальной информации.

Также есть совершенно новый раздел, посвященный обзорам App Store. В нем Apple инструктирует разработчиков как относиться к клиентам с уважением при ответе на комментарии. В этом же разделе запрещены пользовательские запросы на просмотр, требующие от разработчиков использование официальной API проверки Apple.

Apple отмечает, что iOS 13 теперь работает на 77% всех устройств, выпущенных за последние четыре года, намекая на то, что разработчики могут использовать обновленный SDK для "обеспечения отличного пользовательского опыта".

Как сообщало издание "Комментарии", Apple выплатит огромную компенсацию пользователям своих смартфонов.

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