В Мозамбике откроется первый 3D-печатный курорт

Роскошный эко-курорт и спа-салон Kisawa Sanctuary в Мозамбике будет создан на 3D-принтере с использованием раствора для песка и морской воды. Конструкция укладывалась слоями снизу вверх с использованием запатентованной технологии. Этот процесс занял пять лет, с открытием курорта во втором квартале 2020 года.

Курорт Kisawa, пребывание в котором обойдется в 7301 евро за ночь в бунгало с одной спальней, был основан предпринимателем Ниной Флор, которая собирает команду глобальных экспертов для реализации долгосрочной концепции.



Курорт будет расположен на острове Бенгерра в 14 километрах от восточного побережья Африки, которое является частью Национального морского парка WWF и домом для богатых субтропических экосистем. Расположенный на 300 гектарах частного заповедного пляжа, леса и песчаных дюн, Kisawa будет иметь отдельный спа-центр под названием The Natural Wellness Center, который будет специализироваться на предложениях традиционной китайской медицины и аюрведы.

Дизайн кукрорта был вдохновлен традиционными мозамбикскими домами, а в спа-салоне предлагается широкий спектр процедур, включая массажи и детокс-процедуры.

Гости смогут добраться до курорта только по воздуху или по морю, совершая путешествие из Виланкулоса на частном катере или воздушным транспортом VistaJet, основанным Томасом Флором (отцом Нины Флор).

Как сообщало издание "Комментарии", McDonald’s поможет сделать 3D-печать более дешевой.

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