Австралийские регуляторы намереваются оштрафовать Facebook

Регулятор конфиденциальности Австралии подает в суд на Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica. Офис Австралийского комиссара по информации заявил, что Facebook серьезно нарушил конфиденциальность более 300 000 австралийцев.

Гигант социальных сетей оставил личные данные "выставленными на продажу и использованными для политического профилирования". В результате были собраны данные Facebook о 87 миллионах людей, которые были использованы для рекламы во время выборов.

"Facebook не предпринял разумных шагов для защиты личной информации этих лиц от несанкционированного раскрытия", - сообщили в офисе австралийского комиссара. Он добавил, что федеральный суд Австралии может наложить штраф в размере 1,7 млн. австралийских долларов за каждое серьезное или неоднократное вмешательство в личную жизнь.

Представитель Facebook заявил, что компания "активно взаимодействовала" с комиссаром с момента начала расследования в 2018 году. Компания заявила, что Facebook внедрил серьезные изменения, чтобы помочь людям защитить и управлять своими данными. "Мы не можем комментировать ситуацию дальше, так как дело уже рассматривается в Федеральном суде", - сообщил представитель компании.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook удалил политическую рекламу президента США.

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