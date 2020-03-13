Армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета

Военно-исследовательская лаборатория США подала заявку на патент на шпионский беспилотник-параплан, который выпускается из 40-мм гранатомета.

Авторы проекта Хао Кан и Джон Гердес описывают беспилотник как небольшой летательный аппарат с питанием от батареи со складным лопастным винтом и крылом параплана майлара. Согласно заявке на патент, они называют его "Беспилотная воздушная система, запущенная гранатой" (GLUAS). Хотя в конструкции упоминается 40-мм пусковая установка, снаряд можно приспособить к любому гранатомету.



По словам исследователей, GLUAS имеет радиус действия два километра, время автономной работы до 90 минут и может работать на высоте более 600 метров. Дрон предназначен специально для разведки и ношения камеры. Переносить бомбу он не способен. Идея напоминает концепцию Outrider, разработанную Lockheed Martin и Wirth Research, которая выпускала беспилотники из канистр по суше, воздуху или под водой.

Теперь технология доступна для лицензирования и коммерциализации через компанию Techlink, которая работает над продвижением изобретений DoD на рынке. Благодаря передаче технологий компании получают доступ к техническим деталям для разработки продукта.

Как сообщало издание "Комментарии", армия США тестирует командное использование дронов и роботов.

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