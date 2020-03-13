Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.03.2020

BTC/USD

5828.68

ETH/USD

132.00

LTC/USD

33.73

НБУ 13.03.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета
НОВОСТИ Все новости

Армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета

Новые дроны армии США будут выполнять разведывательную функцию и не смогут наносить урон

сегодня, 16:30 929
Автор:

• Зинченко Павел

Армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета

Военно-исследовательская лаборатория США подала заявку на патент на шпионский беспилотник-параплан, который выпускается из 40-мм гранатомета.

Авторы проекта Хао Кан и Джон Гердес описывают беспилотник как небольшой летательный аппарат с питанием от батареи со складным лопастным винтом и крылом параплана майлара. Согласно заявке на патент, они называют его "Беспилотная воздушная система, запущенная гранатой" (GLUAS). Хотя в конструкции упоминается 40-мм пусковая установка, снаряд можно приспособить к любому гранатомету.

По словам исследователей, GLUAS имеет радиус действия два километра, время автономной работы до 90 минут и может работать на высоте более 600 метров. Дрон предназначен специально для разведки и ношения камеры. Переносить бомбу он не способен. Идея напоминает концепцию Outrider, разработанную Lockheed Martin и Wirth Research, которая выпускала беспилотники из канистр по суше, воздуху или под водой.

Теперь технология доступна для лицензирования и коммерциализации через компанию Techlink, которая работает над продвижением изобретений DoD на рынке. Благодаря передаче технологий компании получают доступ к техническим деталям для разработки продукта. 

Как сообщало издание "Комментарии", армия США тестирует командное использование дронов и роботов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ien.com/product-development/video/21121007/armys-spy-drone-fired-from-grenade-launchers
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...