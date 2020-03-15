Обновление для Windows 10 принесло новые ошибки

Компьютеры пользователей по всему миру с Windows 10 версии 1903, Windows Server версии 1903 (установка Server Core), Windows 10 версии 1909 и Windows Server версии 1909 (установка Server Core) оказались под угрозой из-за новых обновлений операционной системы. Несколько дней назад появилась информация об уязвимости в протоколе SMBv3 компании Microsoft, которая может заражать группы компьютеров.



Уязвимость позволяет взламывать SMB-сервер и SMB-клиент, используя специально сформированный пакет. Официально код эксплойта не был опубликован, но в Microsoft буквально сразу отреагировали на ситуацию и выпустили обновление KB4551762, которое вышло буквально сразу же после накопительного KB4540673. Последнее обновление закрывает брешь SMBv3. Правда, вызывает появление новых ошибок.

Обновление KB4551762 может нарушать работу звука. Это проявляется в том, что звук на ПК может не воспроизводиться, пока не известно насколько это массовая проблема.

Кроме того, обновление KB4540673, видимо, воссоздает проблемы KB4532693, KB4535996.Это проявляется в том, что во время перезагрузки ПК создается временный профиль пользователя и загружается он вместо рабочего. Также у пользователей появлялись "синие экраны смерти", проблемы с доступом в Интернет, аварийное завершение некоторых приложений.

На данный момент проблема с обновлениями не признана в компании поэтому не стоит ожидать быстрого решения.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Microsoft больше не будет заниматься поддержкой операционной системы Windows 7.

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