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Обновление для Windows 10 принесло новые ошибки

В Microsoft официально не признали, что есть брешь в обновлениях для Windows 10

сегодня, 10:06
Автор:

• Татьяна Веремеева

Обновление для Windows 10 принесло новые ошибки

Компьютеры пользователей по всему миру с Windows 10 версии 1903, Windows Server версии 1903 (установка Server Core), Windows 10 версии 1909 и Windows Server версии 1909 (установка Server Core) оказались под угрозой из-за новых обновлений операционной системы. Несколько дней назад появилась информация об уязвимости в протоколе SMBv3 компании Microsoft, которая может заражать группы компьютеров.

Уязвимость позволяет взламывать SMB-сервер и SMB-клиент, используя специально сформированный пакет. Официально код эксплойта не был опубликован, но в Microsoft буквально сразу отреагировали на ситуацию и выпустили обновление KB4551762, которое вышло буквально сразу же после накопительного KB4540673. Последнее обновление закрывает брешь SMBv3. Правда, вызывает появление новых ошибок.

Обновление KB4551762 может нарушать работу звука. Это проявляется в том, что звук на ПК может не воспроизводиться, пока не известно насколько это массовая проблема.

Кроме того, обновление KB4540673, видимо, воссоздает проблемы KB4532693, KB4535996.Это проявляется в том, что во время перезагрузки ПК создается временный профиль пользователя и загружается он вместо рабочего. Также у пользователей появлялись "синие экраны смерти", проблемы с доступом в Интернет, аварийное завершение некоторых приложений.

 На данный момент проблема с обновлениями не признана в компании поэтому не стоит ожидать быстрого решения.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Microsoft больше не будет заниматься поддержкой операционной системы Windows 7.


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Источник: https://3dnews.ru/1005939
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