Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

4747.96

ETH/USD

107.61

LTC/USD

31.20

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Турция представила уникальное оружие против дронов
НОВОСТИ Все новости

Турция представила уникальное оружие против дронов

Уникальная технология позволила уменьшить вес и размеры новой противодронной пушки

сегодня, 14:16 676
Автор:

• Зинченко Павел

Турция представила уникальное оружие против дронов

Первый в Турции производитель электромагнитных систем противодронного зондирования Harp Arge (R & D) представил свое 2,5-килограммовое (5,5-фунтовое) противодронное оружие. Оно изготовлено с использованием новейшей антенной технологии, что позволило уменьшить размеры и вес.

Технологическая фирма, которая работает над улучшением возможностей национальных беспилотных систем, представила свой новейший продукт. ES-60, электромагнитное ружье, предназначено для создания высокоскоростных электромагнитных помех для нарушения связи между дронами и их блоками управления и приведения вражеских устройств к неисправности.

Harp Arge заявила, что противодронное ружье имеет вес 2,5 кг и способно бороться с беспилотниками в радиусе трех километров. Компания заявила, что новая установленная антенная технология позволила ей значительно уменьшить размеры и вес оружия. Фирма добавила, что глушительное оружие производится с использованием более 70% местного сырья и будет предоставляться государственным органам только в соответствии с правилами об оружии.

JqtRR-7I7fIWEGSIAmlPIYU4v.jpg

Harp Arge сообщила, что они долгое время работали над созданием противодронного пистолета, но его производство стало возможным только после того, как оно было приобретено компанией Ekba Holding в Стамбуле на прошлой неделе. В настоящее время компания входит в группу Cemd Defense Corporation, которая работает как часть холдинга Ekba и начнет массовое производство ES-60 после создания своей сборочной линии.

Как сообщало издание "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailysabah.com/business/defense/local-manufacturer-unveils-lightweight-anti-drone-gun
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...