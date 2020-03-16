Турция представила уникальное оружие против дронов

Первый в Турции производитель электромагнитных систем противодронного зондирования Harp Arge (R & D) представил свое 2,5-килограммовое (5,5-фунтовое) противодронное оружие. Оно изготовлено с использованием новейшей антенной технологии, что позволило уменьшить размеры и вес.

Технологическая фирма, которая работает над улучшением возможностей национальных беспилотных систем, представила свой новейший продукт. ES-60, электромагнитное ружье, предназначено для создания высокоскоростных электромагнитных помех для нарушения связи между дронами и их блоками управления и приведения вражеских устройств к неисправности.

Harp Arge заявила, что противодронное ружье имеет вес 2,5 кг и способно бороться с беспилотниками в радиусе трех километров. Компания заявила, что новая установленная антенная технология позволила ей значительно уменьшить размеры и вес оружия. Фирма добавила, что глушительное оружие производится с использованием более 70% местного сырья и будет предоставляться государственным органам только в соответствии с правилами об оружии.





Harp Arge сообщила, что они долгое время работали над созданием противодронного пистолета, но его производство стало возможным только после того, как оно было приобретено компанией Ekba Holding в Стамбуле на прошлой неделе. В настоящее время компания входит в группу Cemd Defense Corporation, которая работает как часть холдинга Ekba и начнет массовое производство ES-60 после создания своей сборочной линии.

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