Франция наложила рекордный штраф на Apple

Компания Apple получила штраф в размере 1,1 миллиарда евро от Франции. Французские власти заявили, что Apple заключила незаконные соглашения в своей дистрибьюторской сети и злоупотребляет "экономической зависимостью" от независимых посредников.

Решение исходит от французских антимонопольных органов после многих лет расследований. Штраф основан на отношениях Apple с двумя оптовиками, Tech Data и Ingram Micro. Эти дистрибьюторы были оштрафованы на 76,1 млн евро и 62,9 млн евро соответственно за незаконное согласование цен. Французский регулятор говорит, что соглашения, заключенные Apple с оптовиками, означали, что они договорились не конкурировать друг с другом, эффективно устанавливая цены.

Это рекордная сумма для Франции. Компания заявила CNBC, что это решение "обескураживает" и она планирует подать апелляцию. Также это второй французский штраф за последние несколько месяцев. В феврале Apple была оштрафована на 25 миллионов евро за манипуляции компании вокруг батареи iPhone, что было расценено как форма "принудительного устаревания".

Как сообщало издание "Комментарии", Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.

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