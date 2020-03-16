Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

4988.07

ETH/USD

111.90

LTC/USD

32.64

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Франция наложила рекордный штраф на Apple
НОВОСТИ Все новости

Франция наложила рекордный штраф на Apple

Компания Apple вынуждена заплатить крупную сумму из-за нарушений при заключении соглашений

сегодня, 17:24
Автор:

• Зинченко Павел

Франция наложила рекордный штраф на Apple

Компания Apple получила штраф в размере 1,1 миллиарда евро от Франции. Французские власти заявили, что Apple заключила незаконные соглашения в своей дистрибьюторской сети и злоупотребляет "экономической зависимостью" от независимых посредников.

Решение исходит от французских антимонопольных органов после многих лет расследований. Штраф основан на отношениях Apple с двумя оптовиками, Tech Data и Ingram Micro. Эти дистрибьюторы были оштрафованы на 76,1 млн евро и 62,9 млн евро соответственно за незаконное согласование ценФранцузский регулятор говорит, что соглашения, заключенные Apple с оптовиками, означали, что они договорились не конкурировать друг с другом, эффективно устанавливая цены.

Это рекордная сумма для Франции. Компания заявила CNBC, что это решение "обескураживает" и она планирует подать апелляцию. Также это второй французский штраф за последние несколько месяцев. В феврале Apple была оштрафована на 25 миллионов евро за манипуляции компании вокруг батареи iPhone, что было расценено как форма "принудительного устаревания".  

Как сообщало издание "Комментарии", Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://9to5mac.com/2020/03/16/france-fine-apple-1-1-billion-euros-for-anticompetitive-monopoly-practices/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...