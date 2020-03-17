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Итальянцы печатают респираторные клапаны на 3D-принтере

Итальянская компания напечатала 100 респираторных клапанов для больницы в Брешии

сегодня, 10:38
Автор:

• Зинченко Павел

Итальянцы печатают респираторные клапаны на 3D-принтере

Итальянская компания по производству 3D-принтеров разработала и напечатала 100 спасательных респираторных клапанов за 24 часа для больницы, в которой они закончились. Клапан соединяет пациентов интенсивной терапии с дыхательными аппаратами.

В больнице в Брешии находится 250 пациентов с коронавирусом. Они содержались в отделении интенсивной терапии, и клапаны рассчитаны на использование не более восьми часов за один раз. Изготовление 3D-печатной версии обходилось менее чем в 1 евро (90 пенсов), а создание прототипа заняло три часа.

Итальянская журналистка Нунция Валлини связала больницу с генеральным директором Isinnova Кристианом Фракасси, обнаружив, что первоначальный поставщик не смог быстро поставить новые клапаны. Он и инженер-механик Алессандро Ромайоли помчались туда, чтобы самим увидеть клапан - и через три часа вернулись с прототипом.

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Затем они объединили свои усилия с Lonati, другой местной компанией по производству 3D-принтеров, чтобы удовлетворить спрос, поскольку у Isinnova есть шесть принтеров, а на печать каждого устройства уходит около часа. Они работают бесплатно, но не планируют публично говорить об этой разработке. Тем не менее, вторая больница теперь обратилась с просьбой о дополнительных клапанах.

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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51911070
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