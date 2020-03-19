Главный завод Tesla прекратил свою деятельность в связи с карантином

Главный завод Tesla в Калифорнии объявил о временном прекращении своей деятельности, чтобы замедлить распространение коронавируса. Это будет ударом по планам по увеличению производства электромобиля Model Y, на который компания ожидала высокого спроса.

Генеральный директор Илон Маск сказал, что надеется продолжить производство и поставку автомобилей в обычном режиме. Округ Аламеда, где базируется фабрика, ограничивает поездки и бизнес-функции только самыми необходимыми. Tesla также была вынуждена закрыть завод в Шанхае на 10 недель, когда вирус достиг пика в Китае.

Одновременно Маск сообщил сотрудникам, что работа на заводе во Фремонте будет продолжаться, но они не должны чувствовать себя обязанными прийти на работу. "Мое откровенное мнение заключается в том, что вред от паники коронавируса намного превышает вред от самого вируса", - написал он в электронном письме сотрудникам. На фабрике работает более 10 000 рабочих и ежегодно производится около 415 000 электромобилей.

Округ Сан-Франциско сообщилио 273 коронавирусных инфекциях, а Калифорния сообщила о 12 смертельных случаях от Covid-19. В соответствии с новыми правилами в округе Аламеда, предприятия, которые считаются несущественными, могут продолжать выполнять только минимальные базовые операции, такие как поддержание стоимости запасов, обеспечение безопасности и обработка заработной платы и выплат сотрудникам.

Как сообщало издание "Комментарии", экозащитники не позволяют Tesla обосноваться в Европе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!