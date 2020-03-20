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Как пандемия влияет на онлайн-продажи в Украине и мире

Необходимость постоянно пребывать дома сподвигла большинство людей заказывать услуги и товары онлайн

сегодня, 15:32
Автор:

• Зинченко Павел

Как пандемия влияет на онлайн-продажи в Украине и мире

Партнер по работе с клиентами компании Nielsen Александр Иванов высказал свое мнение о росте количества онлайн-заказов в Украине и мире, а также о последствиях пандемии для отрасли ритейла и e-commerce.

Пандемия вирусной инфекции COVID-19 стала глобальным вызовом. Она уже изменила настроения потребителей и технологии продаж во всем мире. 41% опрошенных жителей украинских городов с населением 50 000 и более человек утверждают, что у них есть опыт заказа доставки еды онлайн. При этом 9% стали пользоваться доставкой чаще в течение последней недели в связи с объявлением карантина на територии страны. 

Это соотносится с общим трендом в странах, которые уже существенно пострадали от коронавируса. Например, количество продаж онлайн  выросло в таких странах как Франция, Италия, Испания, Австралия. Также увеличилась потребность в услугах по доставке еды.

Приобретение еды онлайн, в свою очередь, увеличивает трафик и частоту совершения покупки, а также становится стимулом для развития сервисов подписки с целью регулярного пополнения запасов.  Кроме того, приложения, которые смогут адаптировать выбор продуктов питания до актуального состояния здоровья потребителя, также будут весьма популярны и найдут своих клиентов.

Можно отметить еще одно важное следствие пандемии коронавируса для ритейла и производителей. Несмотря на то, что пока еще рано оценивать полную картину, уже сейчас следует задуматься о возможности для локальных производителей, которые появляются в связи с особенностями карантина. Это особенно важно для молочных продуктов, напитков, замороженных продуктов и кондитерских изделий в разных регионах Европы.

Как сообщало издание "Комментарии", Всемирноизвестный музыкальный фестиваль пройдет в онлайн-формате


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Источник: https://rau.ua/novyni/nielsen-koronavirus-retail/
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