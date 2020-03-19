Всемирноизвестный музыкальный фестиваль пройдет в онлайн-формате

Ежегодный фестиваль электронной танцевальной музыки Ultra Music Festival в нынешнем году не сможет состояться в привычном формате – его переносят в онлайн-формат. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.



Отмечается, что город Майами (штат Флорида, США) издал официальную директиву, которая требует чтобы 22-й выпуск Ultra Music Festival, который изначально был запланирован на 20, 21 и 22 марта 2020 года, был перенесен на 26, 27 и 28 марта 2021 года. Согласно заявлению губернатора Флориды о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и временного руководства центров по контролю и профилактике заболеваний для COVID-19, город не может обеспечить доступ к Bayfront Park в это время. Власти города заявили, что в сложившейся в мире ситуации, здоровье и безопасность являются приоритетом.

Людям, которые заранее купили билеты пообещали решить вопрос касательно возврата денег в ближайшее время.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство США приняло решение о прекращении выдачи виз иностранным гражданам из большинства стран мира на неопределенный срок в связи с введением в стране чрезвычайного положения и карантина.

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