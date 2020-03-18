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США отменяют выдачу виз на неопределенный срок

Чрезвычайное положение в США из-за COVID-19 коснется большинство стран мира

сегодня, 23:03
Автор:

• Екатерина Белоброва

США отменяют выдачу виз на неопределенный срок

Правительство США приняло решение о прекращении выдачи виз иностранным гражданам из большинства стран мира на неопределенный срок в связи с введением в стране чрезвычайного положения и карантина. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Twitter Бюро по консульским услугам Государственного департамента.

"Реагируя на COVID-19, Госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран. Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату. Проверяйте сайты посольств и консульств, чтобы узнать текущий статус их работы", - указано в сообщении дипломатического ведомства. 

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Таким образом Штаты будут прилагать усилия для того, чтобы введенный запрет закончился как можно скорей, но в связи со сложившейся ситуацией в мире, делать каких-либо прогнозов никто не стал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что за последние сутки в Италии скончались 475 человек, став беспрецедентным случаем в количестве смертей от пандемии вируса COVID-19.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, общее число смертей от инфекции достигло 2 978 человек.

"Вылечились на 1 084 больше чем вчера, и это действительно важное число, которое доводит количество выздоровевших до 4 025, что на 37% больше, чем вчера", - отмечает чиновница.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-priostanovili-vydachu-viz-bolshinstve-1584562012.html
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