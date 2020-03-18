Коронавирус в Италии: за сутки скончались почти 500 человек

Власти Италии сообщают о 475 погибших в результате заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки. Об этом передает агентство РБК-Украина.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, общее число смертей от инфекции достигло 2 978 человек.

"Вылечились на 1 084 больше чем вчера, и это действительно важное число, которое доводит количество выздоровевших до 4 025, что на 37% больше, чем вчера", - отмечает чиновница.

При этом значительно увеличилось число инфицированных - 4 207 новых случая за сутки. Также возросло число медицинских работников, зараженных новым коронавирусом - до 2 629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тысяч 713 человек.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Харькова Геннадий Кернес на внеочередном заседании городского совета неудачно пошутил, что в результате коронавируса в Италии все жители повымирали.

"В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - отметил Кернес со свойственной ему ухмылкой.





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