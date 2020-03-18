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"Там одни трупики": Кернес "осветил" ситуацию с коронавирусом в Италии

Во время сессии Харьковского горсовета мэр Геннадий Кернес неумело пошутил о работе метро в Италии на фоне карантина из-за вируса COVID-19

сегодня, 17:15
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Там одни трупики": Кернес "осветил" ситуацию с коронавирусом в Италии

На сегодняшнем заседании депутатов местного городского совета в Харькове, мэр Геннадий Кернес явно неудачно пошутил над ситуацией, которая сложилась в Италии, где с момента первого зафиксированного случая заражения коронавирусом COVID-19, скончались более 2,5 тысяч человек. 

Так, во время пояснения ситуации о закрытии харьковского метрополитена на карантин, городской голова отметил, что в Италии транспортная система продолжает работать, но при этом не пользуется спросом от пассажиров.

"В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - отметил Кернес со свойственной ему ухмылкой. 

Произнесенная Кернесом острота вызвала в зале искренний смех присутствующих.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес поначалу отказался выполнять распоряжение президент Украины о закрытии метро на карантин, но в последствие осознал, что это вынужденная мера для защиты горожан от коронавируса. 

При этом сам Зеленский предварительно пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за его попытку самовольничать в опасной вирусологической ситуации. 


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