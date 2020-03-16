Зеленский ответил Кернесу на его отказ закрывать метро в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает глав городских советов в Украине, которые на местном уровне откажутся выполнять условия соблюдения карантина на примере мэра Харькова Геннадия Кернеса, который обозначил, что не станет закрывать метрополитен. Об этом украинский гарант сообщил в прямом эфире политического шоу "Свобода слова", передает пресс-служба Офиса президента.

"Я очень люблю Харьков и, конечно, прочитал, что заявил господин Кернес. Я думаю, что вся ответственность за каждого заразившегося человека ляжет на него. Кроме того я осторожно добавлю, что если Геннадий Кернес будет нарушать закон, а он это уже начинает делать, то его ожидает уголовная ответственность", - заключил Владимир Зеленский.

Впрочем, ведущий эфира нашел слова самого Кернеса обоснованными, так как после распоряжения президента ограничить транспортное движение внутри городов, жители Украины обеспокоились, как же им добираться на работу в течение всего времени, что продлится карантин.

"Наша первоочередная задача - защитить людей от заражения коронавирусом. Есть несколько вариантов, чтобы добираться на работу: трамваи, троллейбусы, такси и можно еще пешком. Мы должны сохранить ту положительную статистику, которая у нас есть сейчас в сравнении с другими странами и поэтому прошу всех отнестись с пониманием, учитывая реальность угрозы пандемии", - обозначил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский призвал Кабмин ввести экстренные меры для противодействия коронавирусу.









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